فحص 626 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 يوم صحة في القليوبية

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة القليوبية، استمرار حملة 100 يوم صحة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المبادرة قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيه، حتى اليوم للمواطنين، ما بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية

خدمات المبادرات الرئاسية

وأوضح الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة في القليوبية، فحص 625843 سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفحص 147688 مواطنا بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما تم فحص 656958 مواطنا بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، و21995 بمبادرة الأم والجنين، و48319 شخصا بمبادرة المقبلين على الزواج، وتم فحص السمع لعدد 33598 طفلا من حديثي الولادة.

أعمال المسح الميداني

وضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، تم المرور علي عدد 672903 منزلا، ومناظرة 1035952 طفلا للتأكد من نسبة التغطية للطعوم الروتينية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

كما تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ82468 مترددا، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.