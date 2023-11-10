«المنتزه ثان» بالإسكندرية يواصل فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»

أكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان بالإسكندرية، أن الحي يواصل تنفيذ فعاليات مبادرة «100 يوم صحة»، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالحي ومنطقة المنتزه الطبية، وتم إقامة فعاليات المبادرة في عزبة حوض 12، للكشف عن الأمراض المزمنة والوقاية من السرطان، وقام فريق التثقيف الصحي للمبادرة بمقابلة الأهالي في الأسواق والشوارع لنشر الوعي الصحي وتقديم النصح والإرشاد للمحافظة على الصحة العامة.

الكشف على الأورام

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات الأورام واعتلال الكبد والضغط والسكر، كما عقدت ممثلة إدارة التثقيف الصحي بالمنطقة الطبية 10 ندوات توعوية، تطرقت فيها إلى المبادرات الرئاسية، والإجراءات الاحترازية من الأمراض المعدية، وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية من أمراض القلب والسكر وطرق التغذية السليمة ومبادرة 100 يوم صحة.

تحقيق أعلى استفادة

وأوضحت الدكتورة رباب مدني أن ذلك يأتي في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع المناطق الطبية لإقامة المبادرات الرئاسية الداعمة لصحة المواطن السكندري، لتصل المبادرة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتحقق المبادرة أهدافها ليستفيد جميع المواطنين من الخدمات المجانية للمبادرة سواء كشف أو علاج أو تحاليل طبية.