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مبادرة «100 يوم صحة» تصل إلى مدارس المنتزة بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
10:27 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
100 يوم صحة بمدارس المنتزة

100 يوم صحة بمدارس المنتزة

قالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان بالإسكندرية، إنه سيتم تنظيم فعاليات مبادرة «100 يوم صحة» في مقر مدرسة عبد المنعم واصل بنطاق الحي، وذلك لتفعيل المبادرة داخل مدارس الإسكندرية لمتابعة الطلاب والمعلمين والعاملين بها.

مبادرة 100 يوم صحة 

وأضافت رئيس حي المنتزة ثان أن الحي نسق مع شريف فتحي، مدير عام إدارة ثان المنتزة التعليمية وبتنسيق وحضور وحدة تكافؤ الفرص بالحي، وأقيمت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمقر مدرسة عبد المنعم واصل، للكشف عن الأمراض المزمنة والوقاية من السرطان.

كشف وعلاج وتوعية

وأوضحت «مدني»، أنة تم الكشف على أمراض الأورام واعتلال الكبد، وعقدت ممثلة إدارة التثقيف الصحي بالمنطقة الطبية 10 ندوات توعية، تطرقت إلى المبادرات الرئاسية، والإجراءات الاحترازية، وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا، وكيفية الوقاية من أمراض القلب، والسكري، وطرق التغذية السليمة، ومبادرة 100 يوم صحة.

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