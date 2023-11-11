مفوض «أونروا»: نريد الدعم العربي والإسلامي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

قال فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأونروا، نريد دعم العرب والمسلمين، في إيقاف إطلاق النار في غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص على حماية البشر والبنية التحتية الحساسة، بما في ذلك مستشفيات ومباني الأمم المتحدة، هذا يجب أن يكون الطلب الذي نؤكده دائمًا، ولا نتوانى عن ذلك.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن الأمر الثاني هو إيصال المساعدات الإنسانية بدون شروط، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة، لكن الأمور اللوجستية ومنع دخول الشاحنات، من الجانب الإسرائيلي يمنع ذلك، فهم يسمحون فقط بدخول محدود من الشاحنات إلى غزة، إذ يجب أن نزيد المساعدات التي تدخل، خاصة الموجودة في المعابر».