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مفوض «أونروا»: سكان غزة يشعرون بتخلي العالم عنهم.. والضفة وصلت نقطة الغليان

كتب:

شروق مراد
03:19 م | السبت 11 نوفمبر 2023
فيليب لازريني المفوض العام لوكالة أونروا

فيليب لازريني المفوض العام لوكالة أونروا

قال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازريني، إن سكان غزة يشعرون بأن العالم تخلى عنهم، يريدونهم أن يسمعوا صرخات الأطفال، ويروا الخوف في عيون الأمهات، ويوم الخميس الماضي، تحدثت في مؤتمر دولي بباريس، لدعم المدنيين في غزة، وحذرت من خطر الازدواجية في المعايير، وتحدثت عن نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين.

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان، مع ممارسة السلطات الإسرائيلية للعنف، وقتل الناس يوميًا، الفلسطينيون في غزة، اليوم يحتاجون منكم أن تحولوا هذا التضامن إلى إجراءات أقوى وأشد».

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