مفوض «أونروا»: أصبحنا الأمل الوحيد المتبقي لـ2 مليون فلسطيني في غزة

قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازريني، إن الوكالة تحتاج إلى التمويل، فهي ليست فقط أكبر منظمات الأمم المتحدة في غزة، لكنها الأمل المتبقي الوحيد، لأكثر من مليوني شخص، وأشكر الدول التي أعلنت عن المساعدات لإسهامهم، وأدعو بقية الدول من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، أن يظهروا تضامنهم من خلال دعم «أونروا».

أضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض: «أود أن أخبر الناس أن العالم العربي والإسلامي، مستعد لدعمنا وإعطائنا الموارد اللازمة، وأخيرًا أريد منكم أن تقفوا بقوة مع المنظمة، ضد المزاعم أن مدارسنا تعلم الكراهية والعنف في قطاع غزة، هذه المزاعم التي تأتي من هؤلاء الذين يريدون أن نفشل، فالموقف السياسي أصبح موقف حياة أو موت للعديد من الناس، ولكن تطلعات الفلسطينيين هي أمر حيوي، ويجب أن نعالج الأمر قبل أن يفوت الأوان».