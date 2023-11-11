كيف تحسن عمر بطارية ساعتك الذكية؟.. 5 خطوات تجعلها تدوم لأيام

تختلف مدة شحن بطارية الساعة الذكية حسب نوع الساعة وحجم البطارية ومدة استخدامها، وقد يعاني بعض مستخدمي تلك الساعات، من نفاد البطارية بشكل سريع، وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين عمر بطارية ساعتك الذكية، لتدوم معك لوقت أطول دون الحاجة إلى شحنها، وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية، وفقًا لمواقع «آبل» و«سامسونج»، و«CNET» الإلكترونية.

قلل سطوع الشاشة

يعد سطوع الشاشة أحد أكثر عوامل استهلاك البطارية شيوعًا في الساعة الذكية، لذلك، قم بتقليل سطوع الشاشة إلى الحد الأدنى الذي تحتاجه؛ ويمكنك أيضًا ضبط الساعة الذكية على إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد فترة معينة من عدم النشاط.

قم بتعطيل ميزات الاستهلاك العالي للطاقة

إذا كنت لا تستخدم ميزة معينة على ساعتك الذكية، فقم بتعطيلها، فعلى سبيل المثال، إذا كنت لا تستخدم «GPS» للتنقل، فيستحن أن تقم بتعطيله، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل ميزات مثل مراقبة معدل ضربات القلب والنوم إذا كنت لا تستخدمها بكثرة.

قم بتشغيل وضع توفير الطاقة

إذا كنت بحاجة إلى إطالة عمر بطارية ساعتك الذكية بشكل كبير، فيمكنك تشغيل وضع توفير الطاقة؛ إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل سطوع الشاشة وعدد التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

افصل واي فاي والبلوتوث عند عدم الاستخدام

إذا كنت لا تستخدم Bluetooth أو Wi-Fi أو NFC، فيفضل أن تقم بفصلها؛ حيث يساعد ذلك في إطالة عمر بطارية الساعة الذكية الخاصة بك.

حدث ساعتك إلى أحدث إصدار

تساعدك هذه الخطوة في الحفاظ على عمر البطارية لفترة أكبر، لأن التحديثات الجديدة غالبًا ما تتضمن تحسينات لعمر البطارية.