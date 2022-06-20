5 ممنوعات داخل لجان الثانوية العامة 2022.. منها الساعة الذكية

عدد من الإجراءات الصارمة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، داخل اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم على مستوى الجمهورية، وهي أدوات يحظر على الطلاب الدخول بها إلى لجان الامتحانات.

5 ممنوعات داخل لجان الثانوية العامة 2022

- ممنوع على أي طالب كتابة أي شئ على كراسة المفاهيم التي سيتم توزيعها داخل اللجان، مع كراسة الأسئلة والأجوبة.

- ممنوع حيازة الطالب لأي وسيلة يتم من خلالها عملية الغش، حيث يمنع من أداء الامتحان، ويعتبر راسبا، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

- ممنوع دخول أي هاوتف محمولة أو وسائل إليكترونية مختلفة مثل «الهاند فري»، أو التابليت، ـو سماعات البلوتوث، أو الساعات الذكية.

- ممنوع اصطحاب أي كتاب دراسي.

- ممنوع الخروج من اللجان بكتاب المفاهيم، بحيث يتم تسليمه مرة أخرى للمراقبين بعد انتهاء الامتحان أثناء تسليم كراسة الإجابات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022:

- الأحد 26 يونيو: امتحان اللغة العربية.

- الثلاثاء 28 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 3 يوليو: امتحانات الكيمياء - الجغرافيا.

- الثلاثاء 5 يوليو: امتحانات الديناميكا.

- الخميس 7 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- الخميس 14 يوليو: امتحانات الفيزياء - التاريخ.

- الأحد 17 يوليو: امتحانات كل من مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية - علم النفس والاجتماع - التفاضل والتكامل.

- الثلاثاء 19 يوليو: امتحان الجبر والهندسة.

- الخميس21 يوليو: امتحانات مواد الأحياء والرياضيات - والفلسفة والمنطق.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قد عقد اجتماعًا مع جميع مديري المديريات التعليمية، للإعلان عن التعليمات النهائية بأعمال اللجان بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي بدأت اليوم الاثنين في المواد غير المضافة للمجموع، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 707 ألف و992 طالب وطالبة، من الشعبتين الأدبية والعلمية، كما تتم عملية الامتحانات داخل 2089 لجنة، موزعة على جميع مدارس الجمهورية، هذا ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الخاصة بالمواد المضافة للمجموع يوم 26 يونيو الجاري.