عضو بـ«غرفة السياحة»: إلغاء العمل بقرار تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار كافة برامج العمرة هذا العام لا تتضمن سعر الساعة الذكية، موضحا أنّ وزارة السياحة والآثار ألغت هذا العام شرط تخصيص الساعة الإلكترونية الذكية لكل معتمر، والتي كانت تشمل كافة تفاصيل البرنامج من موعد السفر والعودة وأماكن الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن الحالة الصحية لكل معتمر، موضحا أنّ هذا القرار جاء في إطار سعي الوزارة لتقليل أسعار البرامج وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين المصريين لأداء مناسك العمرة.

تقليل سعر باركود العمرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار خفضت هذا العام قيمة سعر باركود العمرة ليصل إلى 2000 جنيه بدلا من 3 آلاف و200 جنيه العام الماضي، مشيرا إلى أنّ هذا التخفيض ساعد شركات السياحة على تقليل أسعار برامج العمرة هذا العام مقارنة بموسم العمرة لعام 1444 هجريا.

أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال أكتوبر 2023

وأشار إلى أنّ أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي، الذي يبلغ مدته نحو أسبوعين خلال شهر أكتوبر الجاري، تبدأ من 23 ألف جنيه، لافتا إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار برامج العمرة حاليا مقارنة بالشهر الماضي إلا أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري لا زال متوسطا.