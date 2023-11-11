أمطار غزيرة ورعدية تضرب المحافظات غدا.. يصاحبها رياح مثيرة للرمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 12 نوفمبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية تضرب المحافظات غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانًا بنسبة 40% على مناطق من شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس ونشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.