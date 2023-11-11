حالة الطقس الآن.. سحب ركامية على القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس السائدة الآن، موضحة أنَّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة الشدة

وأضافت «الأرصاد» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن تكاثر تلك السحب، على القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى احتمال امتداد السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشرقية مع تقدم الوقت، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، في ظل توقعاتها بسقوط الأمطار، وهي كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية.