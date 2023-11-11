الطقس في الفيوم الآن.. انخفاض الحرارة وغيوم وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد الطقس في الفيوم الآن كثافة الغيوم التي ملأت السماء، إذ تحوّل لونها إلى الرمادي بسبب كثرة السحب العالية والمتوسطة، والتي تسببت في تقليل فترات سطوع أشعة الشمس، وتلطيف الأجواء، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الفيوم الآن، إذ من المتوقع أن تشهد طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم، يتحول إلى لطيف في أول الليل، ويصبح مائل للبرودة في آخره بمختلف أنحاء المحافظة.

الطقس في الفيوم الآن

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في الفيوم الآن، إذ ازدادت كثافة السحب العالية والمتوسطة، والتي تسببت في تلطيف الأجواء، وتخفيض الشعور بالحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار اليوم على مناطق متفرقة بالمحافظة مع تقدم الوقت.

درجة الحرارة في الفيوم

وفيما يخص درجة الحرارة في الفيوم، فإنّ العظمى تسجل 31 بينما الصغرى 18 درجة، فيما تسجل نسبة الرطوبة العظمى 60 والصغرى 20 درجة.

وتشهد حركة الرياح في الفيوم، اعتدالًا نسبيًا إذ تبلغ سرعتها نحو 20 كم/ س، بينما من المتوقع أن تتحول الرياح المصاحبة للأمطار إلى محملة بالرمال والأتربة على فترات متقطعة.

سقوط أمطار في محافظة الفيوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم في محافظة الفيوم، تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان، بنسبة حدوث 40% تقريبًا على فترات متقطعة ومناطق متفرقة.

الطقس في الفيوم خلال أسبوع

وفيما يخص حالة الطقس في الفيوم خلال الأسبوع الجاري، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار، ونشاط حركة الرياح وكثافة الشبورة المائية على مدار اليوم السبت وحتى غدًا الأحد، بينما تشهد استقرارًا في حالة الطقس لباقي أيام الأسبوع.