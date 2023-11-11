رئيس الوزراء: مركز يوسف الصديق في أطراف الفيوم كان يفتقر لكل الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمحافظة الفيوم، حرصه الشديد على تفقد المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري، لافتا إلى أنه تم البدء بتفقد مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة للتأكد من بدء أعمال التشغيل.

وأكد مدبولى، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الجولة الاستمرار فى متابعة كفاءة تشغيل تلك المراكز، لتأدية الدور التى أنشأت من أجله، وتفقدنا معرض المنتجات الخاصة بمحافظة الفيوم ، قائلا :«لدينا حرص شديد وخاصة من قبل الرئيس على الحرف التراثية دائما، وافتتاح معرض تراثنا يكون ضمن أجندة الرئيس المزدحمة.

وتابع بدأت تفقد المنصة الخاصة بتسويق تلك الحرف التراثية بمحافظةالفيوم ، مشيرا إلى أنه تم البدء فى هذه المنصة بـ150 شركة وحاليا اقتربنا من 2000 منصة».

ولفت إلى أنه تم تفقد مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم فى الجانب الغربي وزيارة المشروعات التى تتم ضمن مبادرة «حياة كريمة» ، لافتا إلى أن مركز يوسف الصديق فى أطراف المحافظة كان يفتقر لكل الخدمات الآدمية، وتم انشاء محطات توزيع كهرباء وصرف صحي ومركز طبي ونقط إسعاف ، ومركز تكنولوجي وخدمية ومركز زراعي وغيرها من خدمات .

وتابع: «تعمدت للنزول للمواطنين وسماع شكاويهم و كلموني عن السجل المدني والخدمات خاصة أنهم كانوا يقطعون عشرات الكيلومترات لتلقي الخدمة».

وتابع أن الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية فى القرى المخدومة بخدمة الصرف الصحي الفيوم، واليوم ومن خلال حياة كريمة ستتجاوز الخدمة 70% فى الريف في أقل من عامين.