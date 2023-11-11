بحضور نائب السفير بمصر.. تعاون مصري سعودي في مجال السياحة

قال الخبير السياحي ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك تطورا كبيرا شهدته المملكة العربية السعودية في مجال السياحة والعمرة والحج، من خلاله سيتم التحول التكنولوجي والرقمي الذي طالب به الجميع من قبل للتسهيل في إجراءات الدخول للمملكة، موضحا أن التطورات التي حدثت في السعودية قضت على الأزمة التي عانى منها جميع العاملين لسنوات في مجال العمرة والحج، وهي طول فترة صدور التاشيرة والتي تصل إلى 30 يوما.

تركي: تأشيرة المملكة يتم الحصول عليها في دقائق معدودة

وألفت «تركي»، خلال تصريحات صحفية أن التطور الكبير في عالم التكنولوجيا بالمملكة جعل الحصول على تأشيرة السفر يتم في دقائق معدودة، مشيرا إلى أن التطورات في المملكة شمل البنية التحتية من طرق ووسائل انتقال، خاصة بعد ربط مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالقطار السريع والذي قضى على طول الرحلة، بالإضافة إلى التطورات التي جرى إدخالها في عالم الفندقة المشهود لها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ودعا نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ضرورة إنشاء تحالف مصري سعودي للترويج الخارجي واستغلال الخبرات المتبادلة، بدلا من قيام كل دولة بالترويج منفردة، خاصة وأن مصر حققت طفرة سياحية كبرى بعد فترة انحسار عالمي، كما أنشأت مقاصد سياحية مثل العلمين الجديدة التي تجتذب السائحين من كل أنحاء العالم، بجانب تطوير الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، ما يمكن استغلاله أيضا في حملة مشتركة تشمل مصر والسعودية في رحلة لن يكون لها مثيل عالمي.

وأعلنت شركة «ظلال النزلاء» إطلاق شراكة مصرية سعودية في قطاع الفندقة لمدينة مكة المكرمة من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وجئت تلك الشراكة من المجموعة مع افتتاح أحدث فنادقها القريب من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي يعد إضافة فندقية كبيرة، حيث اختارت مجموعة «ظلال النزلاء» القاهرة من أجل إعلان إطلاقها للفندق الجديد، في حفل حضره عددا من المسؤولين بمصر والسعودية.

مدير المجموعة التنفيذي: الفندق بالمنطقة المركزية خلف أبراج الساعة مباشرة

واستعرض محمد كامل المدير التنفيذى لمجموعة ظلال النزلاء الإمكانيات المتميزة للفندق والنظام الجديد للتشغيل، وأعرب عن سعادته الكبيرة بافتتاح الفندق، في المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلف أبراج الساعة مباشرة، وهو ما يؤكد أن مجموعة ظلال تحرص على توفير مجموعة من الفنادق المميزة والقريبة للحرم خاصة وأن الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لها مكانة خاصة فى قلوب جميع المسلمين حول العالم.

وأشار محمد كامل أن الفندق من فئة الأربع نجوم ويضم 250 غرفة فندقية وجناح، ويتسع لأكثر من ألف حاج ومعتمر، خاصة وأن الفندق يقدم مجموعة من الخدمات المتميزة، والتى تشمل ما قبل السكن منذ وصول المعتمر أو الحاج المطار، وحتى مغادرته الاراضى المقدسة مرة أخرى، وذلك من خلال توفير خدمات النقل من المطار بأسطول حديث من السيارات بمختلف انواعها، وتسهيل جميع الاجراءات الخاصة بـ المعتمر او الحاج، اهمها التأشيرة و مؤكدا أن هذه الفندق هو بكورة اطلاق ثلاثة فنادق لمجموعة ظلال النزلاء .

رئيس مجلس الإدارة: السعودية تعطي اولوية كبرى لقطاع السياحة

من جانبه أكد ماجد العصيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة ظلال النزلاء أن المملكة العربية السعودية، تعطى اولوية كبيرة لقطاع السياحة، وظهر ذلك فى التخطيط الذى وضعه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإن النمو الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة تؤكده الأرقام المتزايدة في أعداد السائحين كل عام، خاصة زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، وطالب القطاع الخاص بضرورة مواكبة ذلك التطوير من خلال تنمية العمل والتوسع في القطاع، وتقديم خدمات متميزة، خاصة وأن مجموعة "ظلال النزلاء" تسعى الى ذلك لمواكبة تلك التطورات.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة ظلال النزلاء إن الهدف المحدد لمجموعة ظلال النزلاء هو تقديم تجربة مميزة لضيوف الفندق، من خلال عقد شراكات مستقبلية في مستوى الفنادق والمنتجعات، والبحث عن افضل المواقع تميزا وتجهيزا لتناسب الفئات المستهدفة ، ومد جسور التعاون مع العالم العربي والإسلامي في شراكات بقطاع السفر والسياحة.