الأهلي يحصل على توقيع لاعب جديد.. «صفقة الموسم»

قطع مسؤولو النادي الأهلي شوطا كبيرا في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد، إلى صفوف القلعة الحمراء، بعد موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على ضم اللاعب.

وعلم «الوطن سبورت» أنّ الأهلي حصل على توقيع عمر كمال عبدالواحد بشكلٍ رسمي، لكن هناك أزمة واحدة في إتمام التعاقد لضمه في شهر يناير 2024، وهي موافقة نادي مودرن فيوتشر.

تطورات انضمام عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

وطلب نادي مودرن فيوتشر، مقابل مادي يتخطى 20 مليون جنيه، للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد إلى صفوف الأهلي، في شهر يناير، وهو ما رفضته إدارة القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وعرضت إدارة الأهلي، التعاون مع نادي مودرن فيوتشر، بإبرام صفقات تبادلية للاستغناء عن عمر كمال عبدالواحد، وعدم دفع مقابل مادي، وهو ما يعطل إتمام الصفقة حتى الوقت الجاري، نظرًا لتمسك إدارة فيوتشر، في الحصول على مقابل مادي، نظير الاستغناء عن اللاعب.

وتدرس إدارة الأهلي تأجيل ضم عمر كمال عبدالواحد، حتى نهاية الموسم، حال تمسك مودرن فيوتشر بالحصول على مقابل مادي ضخم، للموافقة على رحيله في يناير.

كولر يوافق على ضم عمر كمال عبدالواحد

ووافق مارسيل كولر على انضمام عمر كمال عبدالواحد، إلى صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة، نظرًا لإجادته اللعب في أكثر من مركز، خاصة الظهيرين الأيمن والأيسر.