توقيع عدد من اتفاقيات التعاون على هامش المؤتمر الدولي للنقل الذكي

كشفت وزارة النقل، تفاصيل اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، موضحة أنه سيتم عقد جلسة عن توطين صناعة وسائل النقل في مصر بحضور وزير النقل، وتوقيع عدد من العقود واتفاقيات التعاون المهمة في مجال النقل البحري والمواني البرية والجافة.

قصة نجاح توطين صناعة وسائل النقل في مصر

كما سيتم عقد جلسة حوارية تحت عنوان «قصة نجاح توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، يتحدث خلالها وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة لشركة تطوير شرق ميناء بورسعيد والدكتور هايك هارمجرات، مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط من البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.

كما سيتم عقد جلسة حوارية تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في قطاع النقل المصري».