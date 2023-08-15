أستاذ آثار إسلامية: مصر تحقق طفرة كبيرة في ملف السياحة الدينية

أكد الدكتور جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة ، أن مصر تحقق طفرة كبيرة في ملف السياحة، خاصة السياحة الدينية.

الحفاظ على الآثار الإسلامية

وأضاف «عبدالرحيم»، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة« سي بي سي»، إن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالحفاظ على الآثار الإسلامية وتطويرها.

حلم 30 مليون سائح سنويًا

وأوضح أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن وزارة السياحة وكل الجهات المعنية تعمل على تطوير المناطق السياحية بهدف تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، وعلى رأسهم السياح القادمين من جنوب شرق آسيا وشمال آسيا.

وشدد، على أن هناك تطورا كبيرا في تطوير المساجد ومساجد آل البيت، مشددا على ضرورة استغلالها في السياحة الدينية بشكل كبير.