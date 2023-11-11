وكيل «صحة سوهاج» يوجه بتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى برديس

تفقد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، سير العمل بمستشفى برديس بمركز البلينا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرض، يرافقه النائب الدكتور محمود أبو الخير عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية، والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي بالمديرية، والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وتفقد وكيل وزارة الصحة ومرافقيه قسم الاستقبال، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، والعمليات، وعمليات النسا، والعناية، والتعقيم، والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي، واطمأن على سير العمل بتلك الأقسام.

تشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي

ووجه وكيل الوزارة، خلال زيارته للمستشفى، بتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي، إضافية بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتشغيل لتصبح قوة الوحدة 62 ماكينة، وتخدم قرابة 200 مريض وتكون ثاني أكبر وحدة غسيل كلوي بالقطاع الصحي بالمحافظة، كما وجه بتشغيل جهاز مناظير والاستعانة بأطباء متخصصين من مستشفى سوهاج العام للتشغيل و تدريب أطباء المستشفى للعمل عليه.

تشغيل شاملة تضم الأجهزة الطبية

كما تفقد وكيل وزارة الصحة مستشفى حميات البلينا، والمقر المؤقت لمستشفى جرجا حيث تابع سير العمل بأقسام الاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات والأشعة والمعمل وبنك الدم، كما تفقد الأعمال الجارية بمستشفى جرجا الجديدة تحت الإنشاء لمعرفة ما وصلت إليه الأعمال على أرض الواقع، موجهاً بإعداد خطة تشغيل شاملة تضم الأجهزة الطبية والتجهيزات غير الطبية والكوادر البشرية اللازمة للتشغيل فور الانتهاء من إنشاء واستلام المستشفى.