وكيل صحة سوهاج يتفقد المجلس الطبي العام ويستمع لشكاوى المواطنين

واصل الدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج تفقد المنشآت الصحية، حيث تفقد اليوم المجلس الطبي العام لمتابعة سير وانتظام العمل به، وناقش مع المواطنين المعوقات للعمل على حلها.

ميكنة الخدمات الصحية المتعلقة بالأطفال

كما تفقد وكيل صحة سوهاج مركز رعاية طفل شرق، ومتابعة ميكنة خدمات المواليد وتصاريح الوفاة، وميكنة الخدمات الصحية المتعلقة بالأطفال كريمي النسب.

كما تابع جلسة تطعيم الأطفال وأعمال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالوحدة.

مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة

يذكر أن المركز يقدم خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة ومبادرة المقبلين على الزواج ومبادرة صحة المرأة والمبادرات الأخرى المختلفة، كما تفقد الدكتور أحمد حسن الصيدلية واطمئن على توافر الأدوية والألبان.