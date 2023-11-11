«صحة سوهاج: إضافة وتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي بمستشفى برديس

وجّه الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتشغيل 6 أجهزة غسيل كلوي إضافية بمستشفى برديس، أثناء تفقد المستشفى وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات.

انتظام العمل بمستشفى برديس

أشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى الخدمة الطبية بها وانتظام سير العمل والتزام الأطقم الطبية إذ تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والأشعة والمعامل وبنك الدم والعمليات وعمليات النسا والعناية والعمليات والتعقيم والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي.

العمل بقوة 62 ماكينة غسيل كلوي

وأوضح وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن» أنه عقب إضافة الـ6 أجهزة ستصبح قوة الوحدة 62 ماكينة وتخدم قرابة 200 مريض وتكون ثاني أكبر وحدة غسيل كلوي بالقطاع الصحي بالمحافظة، كما وجه بتشغيل جهاز مناظير والاستعانة بأطباء متخصصين من مستشفى سوهاج العام للتشغيل وتدريب أطباء المستشفى للعمل عليه.

وقدم وكيل صحة سوهاج شكره لجميع العاملين بالمستشفى على مجهوداتهم ومستوى الخدمة المقدم للمرضى.