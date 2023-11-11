«الأرصاد»: أمطار رعدية تضرب 15 محافظة غدا الأحد مع نشاط للرياح

تشهد المحافظات غداً الأحد فرص سقوط أمطار رعدية تصل إلى القاهرة الكبرى مع تكون الشبورة المائية الكثيفة من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا، وسط تحذيرات للمواطنين خلال القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا وسقوط أمطار رعدية على الطرق.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن أماكن سقوط الأمطار غدا في 15 محافظة وهى «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنيا، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، أسوان، أسيوط»، وذلك متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ يسود طقس غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وبلغت 26 كيلو متر في الساعة وسجلت أقل سرعة في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 20 كيلو متر في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها من نصف متر إلى متر ونصف وتكون شمالية غربية، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 1.5 متر وتكون شمالية شرقية.