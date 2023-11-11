إحالة 5 عاملين بوحدة صحية بالشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إحالة 5 من العاملين بوحدة صحية في مركز صان الحجر للشؤون القانونين، لعدم تواجدهم بالنوبتجية كما قرر صرف مكافأة مالية ل 4 آخرين.

انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وتابع وكيل وزارة الصحة انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بوحدة طب الأسرة بعبدالعزيز الإمام، والمركز الطبي بصان الحجر القبلية التابعان للإدارة الصحية بصان الحجر، وذلك بعد تفقد الخدمات الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

صرف مكافأة مالية لأربعة من العاملين بوحدة عبدالعزيز الإمام

كما كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بصرف مكافأة مالية لـ4 من العاملين بوحدة عبدالعزيز الإمام بصان الحجر، نظراً لكفاءتهم في أداء العمل وعملهم المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين، كما قرر تحويل خمسة من العاملين بالوحدة إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالنوبتجية.

كما تأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج واستخراج الشهادات الصحية لهم بالمركز الطبي، متفقدا صيدلية المركز، ومؤكداً أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى، كما قام بمناظرة سجلات التردد على قسم الحضانات، موجهاً مدير الإدارة الصحية بمتابعة ملف التأمين الصحي للأطفال المبتسرين بالقسم، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.