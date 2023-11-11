تخصيص جزء من عائدات «نصف ماراثون الجونة» لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن منظمو فعاليات نصف ماراثون الجونة اليوم السبت، تخصيص جزء من عائدات ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني الذي يستضيف فعاليته منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، وفي إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية

نصف ماراثون الجونة

كانت شهدت مدينة الغردقة الجونة إطلاق فعاليات النسخة الخامسة من «نصف ماراثون الجونة»، بمشاركة 800 متسابق من 34 دولة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقا للمقاييس العالمية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، وفي إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية وبالتعاون.

دعم الشعب الفلسطيني

وأعلنت محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، في بيان صحفي اليوم عن تخصيص جزء من إجمالي عائدات نصف ماراثون الجونة لمساندة جهود الهلال الأحمر، في توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات للشعب الفلسطيني.

وشهد ماراثون الجونة فرصة الاختيار بين مسافات مختلفة تتراوح ما بين 21 كيلو مترا و10 كيلومترات و5 كيلو للمشاركين الكبار، وكيلو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-10 سنوات.