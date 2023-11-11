الأهلي يصل ملعب الجونة وسط حراسة أمنية مشددة

وصل منذ قليل أتوبيس النادي الأهلي إلى استاد خيري بشارة وسط حراسة أمنية مشددة لملاقاة نادي الجونة في المباراة المقرر لها في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري NILE.

وصول الأهلي ملعب مباراة الجونة

وتحرك أتوبيس يقل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري من فندق الإقامة في أحد المنتجعات السياحية القريبة من استاد خيري بشارة بالجونة وسط حراسة أمنية مشددة، وخصصت الأجهزة الأمنية خط سير خاص بأتوبيس الأهلي لم يستغرق سوى عشر دقائق، واستجاب لاعبو الفريق الأحمر لالتقاط الصور التذكارية مع نزلاء بفندق الإقامة قبل ركوب الأتوبيس.

جماهير الأهلي والجونة ترفع أعلام فلسطين

وتوافدت الجماهير على استاد الجونة حاملة أعلام فلسطين مساندة للشعب الفلسطيني وحرصت على التقاط الصور التذكارية قبل مباراة الأهلي والجونة.

تأمين الأهلي في الجونة

وحرصت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر. على فرض سياج أمني حول محيط استاد خيري بشارة بالجونة ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفتيشات مشددة على بوابات الدخول والبوابات الإلكترونية ولم يتم السماح بدخول الاستاد إلا لحاملي تذاكر المباراة.