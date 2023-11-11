محمد محمود عبدالعزيز يحيي الذكري السنوية السابعة لـ«الساحر»

أعلن محمد محمود عبدالعزيز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، إحياء الذكرى السنوية السابعة لوالده الذي رحل عن عالمنا 12 نوفمبر 2016.

وكتب محمد محمود عبدالعزيز قائلا: غدا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني واخويا وصاحبي وأستاذي و معلمي وقدوتي.. ألم - اشتياق - راحه نفسية.. أحاسيس متضاربة و مجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضك وقربنا من كل ما يرضيك.

وأضاف عبدالعزيز قائلا: «اللهم اعفر و ارحم كل من سبقونا من أحبائنا إليك، اللهم صبر كل أب وكل أم وكل طفل في فلسطين وساندهم وانصرهم أنت المنتقم الجبار وارحم من رحل منهم إليك يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبوي ولكل من رحلوا عنا».