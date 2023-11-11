حسان النعماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية

أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة «العريبة - الإسلامية»، المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض.

جهود مصر بالقضية الفلسطينية

وأوضح «النعماني»، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس سعت منذ بداية الأزمة على بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مضيفاً أن مصر لها تاريخ طويل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومساعدة شعبها في الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

خارطة الطريق لحل الأزمة

وأكد «النعماني»، أن كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق نحو حل الأزمة الفلسطينية؛ الذي أكد خلالها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حلول عاجلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الرئيس السيسي أكد خلال القمة أن الوقت ثقيلاً على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.