رئيس جامعة سوهاج يتابع حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، زيارة تفقدية للاطمئنان على مصابي حادث سير علي الطريق الصحراوي الغربي، حيث جرى نقلهم للمستشفى الجامعي القديم، وعددهم 7 حالات .

الإطلاع على التقارير الطبية عن الحالة الصحية

والتقى رئيس جامعة سوهاج بالمصابين واطمأن عليهم من خلال الأطباء المعالجين، والاطلاع على التقارير الطبية عن الحالة الصحية لهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المستشفى الجامعي استقبل 7 حالات مصابة، حيث تنوعت الحالات بين كدمات وكسور و جروح متفرقة، مؤكداً استقرار حالات المصابين الصحية.

وأعرب المصابون عن شكرهم وتقديرهم للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي بالمستشفى الجامعى، نظراً للخدمة الطبية والعلاجية المتميزة التي جرى تقديمها والرعاية الكاملة لهم على كل المستويات، فضلاً عن الدعم النفسي المقدم من قبل المسؤولين.