اختيار مركز شباب ميت غمر بالدقهلية ضمن أندية المبتكرين

أعلنت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن إعلان الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، عن اختيار شعبة نادي المبتكرين علميا بمركز شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية وضمها لأندية المبتكرين علميا علي مستوي المحافظات في مراكز الشباب.

اختيار مركز شباب ميت غمر ضمن أندية المبتكرين علي مستوي المحافظات

وأوضحت أنه جرى انضمام عدد من الشعب التخصصية في جميع المجالات، من بينها أندية المبتكرين علميا بمراكز الشباب علي مستوى المحافظات بهدف اكتشاف الموهوبين علميا، التعرف على البرامج العلمية الحديثة، إعداد جيل من النشء علمياً جيدا.

تدريب النشء داخل مراكز الشباب

وأشارت في بيان لها أن الشعب التخصصية على تدريب النشء داخل مراكز الشباب، كما تقوم الإدارة المركزية لتنمية النشء بإعداد الملتقيات العلمية والمسابقات والدورات العلمية التدريبية لصقل المدربين والنشء بالعلوم الحديثة

وأوضحت أن اختيار المركز وتأهيله يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعماد المرشدي القائم بأعمال مدير عام إدارة النشء.