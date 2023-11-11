الرئيس السيسي وملك الأردن توافقا على دفع جهود المجتمع الدولي بشأن غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، توافقا على أهمية مواصلة جهود دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتجاه التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ما الهدف من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية؟

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.