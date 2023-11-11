الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب الركامية والرعدية الممطرة الآن

حذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدلتا تكون رعدية أحيانا، على مناطق جنوب سيناء، ومدن القناة، والسواحل الشرقية للبلاد، حيث تتكاثر السحب الركامية والرعدية على مدار الساعة، وهو ما يستوجب على سكان تلك المحافظات الاستعداد لتقلبات الطقس.

انخفاض درجات الحرارة علي مدار الساعة

وتوقعت الأرصاد انخفاض ملحوظ مع الدخول في ساعات الليل على وسط سيناء، ومدن القناة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مع انتشار للشبورة المائية على بعض المناطق في الساعات الأولى من يوم غداً.

السحب الرعدية جنوب وغرب سيناء

وتوقعت الأرصاد تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم السبت، على شمال غرب، وجنوب سيناء، والمناطق الشمالية من مدن القناة، مع تراجع درجتين في درجات الحرارة العظمى حتى الساعة.