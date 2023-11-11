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الرئيس السيسي يعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي

كتب:

محمد عزالدين
05:13 م | السبت 11 نوفمبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، اليوم.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأوضحت المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

كما طالب مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت تلك المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

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بقلم محمد عزالدين