الرئيس السيسي يعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، اليوم.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأوضحت المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يؤكد ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

كما طالب مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أكدت تلك المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.