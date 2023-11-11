وكيل دفاع الشيوخ: الرئيس طالب خلال القمة العربية بالوقف الفوري لإطلاق النار

قال النائب طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية اليوم بالمملكة العربية السعودية، أكدت على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية من خلال رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لطمس القضية الفلسطينية.

وأشاد بما أكده الرئيس السيسي في القمة العربية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية والعودة إلى مائدة الحوار، وإحياء عملية السلام والالتزام بالشرعية الدولية وهذا يمثل خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة.

وأثني نصير، على الجهود التي تقوم بها مصر على كافة المستويات السياسية والشعبية والتي تنم عن وعي المصريين جميعا بأن فلسطين هي قضية كل المصريين والعرب وأحرار العالم.

وجدد اللواء طارق نصير تحياته لصمود الشعب الفلسطيني وتحمل ما لم يتحمله أي شعب من قبل في ظل ظروف غير إنسانية بالغة السوء.

وأكد على أن الحق سوف يُرد إلى أصحابه مهما طالت الأيام، ولا بد لليل أن ينجلي والقيد أن ينكسر.