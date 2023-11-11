ندى فؤاد: فريد زهران يعقد مؤتمره الانتخابي بساحل سليم بأسيوط

قالت ندى فؤاد، القيادية بحزب العدل، إن المرشح الرئاسي فريد زهران، عقد اليوم مؤتمره الانتخابي بساحل سليم بمحافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور والاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحضور المهندس باسم كامل، مدير الحملة، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفريد شوقي، وعلي أبو حميد، عضوي الهيئة العليا لحزب العدل، والسياسي حمدي عبد الحافظ.

وتابعت بأن مشاركة حزب العدل في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران هي مشاركة في صناعة التغيير الآمن والسلمي للسلطة، مؤكدة أن فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لأصحاب الطبقة المتوسطة.

وأشارت إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، حيث سيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم 17، ومحافظة الفيوم يوم 18، و22و24 بأسوان و25 بأطفيح.