«حزب العدل» يعرب عن استيائه من موقف الحركة المدنية: هذا وقت اصطفاف وطني

قال عبد الغني الحايس عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران ومساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، إن «زهران» يمثل قيمة كبيرة، فهو شخص وطني مخلص لقضايا وطنه، وله رحلة نضال تشهد بذلك.

أضاف «الحايس» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أننا في حزب العدل وطبقا لقناعتنا وقرارنا السياسي الحزبي قررنا ليس دعم فريد زهران وحسب، بل مشاركته الحملة الانتخابية تحت شعار «معا للتغيير»، والبرنامج الانتخابي الذي عرض ملخص له اليوم، شاركنا فيه وبدأنا في إعداده تفصيليا كحزب سياسي عندما جرت الدعوه للحوار الوطني، فهذا البرنامج يمثلنا ويمثل رؤيتنا كحزب العدل في محاوره الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسوف يطرح هذا البرنامج بالتفصيل ويكون متاحا للاطلاع عليه.

الدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: «نأمل أن ترسل كل القوى الوطنية مقترحاتها، ولدينا مرونة في النقاش والحوار لإعلاء مصلحة الوطن التي تمثل القيمة الأعلى لنا، كما ندعو كل المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن يكون اختيارهم بناء على رؤيتهم، فقد سعينا في برنامجنا لعلاج كل القصور من أجل رفاهية المواطن ورفعة الدولة المصرية وبناء جمهورية جديدة متقدمة ديمقراطية مدنية حديثة».

أعرب «الحايس» عن استياء الحزب من موقف بعض أحزاب المعارضة وخاصة أحزاب الحركة المدنية لمقاطعتها الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الأصل هو المشاركة، وأن هذا وقت الاصطفاف الوطني، مشيرا إلى أن أحزاب الحركة المدنية نجحت رغم اختلافاتها الأيدلوجية في عمل وثيقة أفق الخروج التي تبنت فيها رؤيتها لعلاج مشاكل مصر، وخلعت ثوب النقد إنما عرضت المشكلة والحل فكان أولى بالأحزاب المقاطعة أن تسعى لاستكمال مشوارها وأن تعمل على أن يصل صوتها ورؤيتها للمواطن وأن تساند مرشحا يتبنى رؤيتها في أفق الخروج.

واختتم عضو المكتب السياسي للحملة كلمته: «ما زالت هناك فرصة للاصطفاف والدفاع عن حلمنا في التغيير السلمي الديمقراطي في إطار تداول السلطة وأتمنى من الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين».