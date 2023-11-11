مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

إزالة 14 حالة تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، على مساحة 4 أفدنة ونصف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وحماية الأراضي ومسؤولي مديرية الطرق.

إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في وقت سابق، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرةً، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.