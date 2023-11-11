«شباب الإسكندرية»: معارض منتجات نادي الفتاة تدعم السيدات اقتصاديا

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن المديرية أقامت معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز شباب «الحرمين، المسيري، والمنتزه، والمطار»، لعرض منتجات عضوات نادي الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالإسكندرية، وعدم المرأة اقتصاديا.

تمكين المرأة

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أنه يتم فتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة الإسكندرية والعمل على التمكين الاقتصادي لها، حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة، وتعد هذه المعارض لتوسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة.

إكساب المرأة مهارات جديدة

وأوضحت «الشريف» أنه يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.