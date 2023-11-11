عضو التحالف الوطني: كلمة السيسي بقمة «التضامن مع فلسطين» كاشفة لجرائم إسرائيل

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت في الرياض تحت عنوان «قمة التضامن مع فلسطين»، كانت واضحة وكاشفة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين فى غزة.

وأوضح سيف، في بيان، أن الرئيس السيسي كان حريصا خلال كلمته على التأكيد على وقف إطلاق النار وضرورة سرعة إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى وضع حل لهذه الأزمة عن طريق حل الدولتين، حتي ينتهي هذا الصراع.

كلمة السيسي أكدت على ازدواجية المجتمع الدولي

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الرئيس السيسي كشف عن الازدواجية التي تتعامل بها الدول الكبري مع هذه القضية، وأنه على المجتمع الدولي أن يتحرك وأن يضع نفسه أمام مسئولية وقف نزيف الدماء، وأن يضع المعايير الإنسانية أمام عينيه، ويقوم بالضغط على إسرائيل.

وأضاف محمد سيف، أن هذه القمة هدفها تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية والسلامية، بشأن الأحداث والوضع فى غزة، ووضع حلول مشتركة لإنهاء هذه الأزمة.