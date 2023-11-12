انتشار المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ببورسعيد

تستمر مبادرة خفض الأسعار، من خلال انتشار سيارات البيع «المنافذ المتحركة» في أحياء محافظة بورسعيد، وسط إقبال كبير من الأهالي على شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ30%، خاصة على الأرز والزيت.

مبادرة خفض الأسعار في بورسعيد

وأعلنت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، لـ«الوطن» أن المنافذ المتحركة استكملت أعمالها أمس بمبادرة خفض الأسعار بميدان ستالينجراد.

وأوضحت رئيس حي المناخ، أنها تابعت سير العمل بالمنفذ المتحرك والمخصص لبيع السلع الغذائية «الأرز وزيت الطعام» بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وذلك استمرارا لتفعيل المبادرة، ضمن جهود محافظة بورسعيد لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتفعيل مبادرة تخفيض الأسعار، بفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

إقبال كبير على المبادرة

من جانب آخر، صرحت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، بأن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا في حي الضواحي، حيث أشرفت اليوم على استكمال فعاليات مبادرة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ البيع المتحركة بالضواحي بعدد من المناطق الواقعة داخل نطاق الحي، منها منفذ السيارة المتحرك لبيع عدد من السلع الغذائية «الأرز وزيت الطعام» أمام مبنى مديرية التربية والتعليم بمنطقة نفيسة القديمة.

واضافت رئيس حي الضواحي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ200 جنيه وسعر زجاجة الزيت الكيلو بـ45 جنيها، وسعر الأرز الكيلو بـ21 جنيها، وسيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء للوصول للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

وأشارت رئيس حي الضواحي، إلى أنه سيتم مواصلة تنقل منفذ السيارة المتحرك بعدد من مناطق الحي خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مناطق الحي.