انخفاض أسعار 6 سلع أساسية اليوم.. بينها الأرز والسكر

تسعى الدولة بشكل كبير خلال الأيام الحالية، إلى تقليل العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الأزمات التي يعاني منها الشرق الأوسط والعالم ككل وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ولذلك اتجهت الدولة لإطلاق عدد من الحملات والمبادرات لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 25%.

واتخذت الدولة العديد من الإجراءات لخفض الأسعار أمام المواطنين بشكل كبير، من خلال العمل على تخفيضها للتجار من مكانها الأساسي سواء المزارع أو تجار الجملة والمصانع وغيرها.

ويجري خفض الأسعار للسلع المعلنة والمتفق عليها، من خلال توريد السلع للتجار الجملة، التي بدورها ستصل منخفضة إلى تجار التجزئة والمحلات التجارية التي تبيع للمستهلك والمواطنينر بشكل أقل.

أسعار السلع الأساسية المُخفضة

وتشمل السلع الأساسية التي خُفضت أسعارها، وفق بوابة الحكومة لأسعار السلع الأساسية، ما يلي:

- الأرز المعبأ بـ27 جنيهًا للكيلو بدلًا من 33.

- كيلو السكر يتراوح من 20 إلى 35 جنيهًا حسب النوع.

- زيت عباد الشمس الـ 700 مللي، يتراوح بين 30 و35 جنيهًا، والعبوة اللتر بين 38 و61 جنيهًا على حسب الأنواع والشركات.

- العدس الصحيح المعبأ بـ47 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا للكيلو، والسائب بـ36.5 جنيه.

- عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه و27.90 جنيه للكيلو.

- كيلو الفول المعبأ بـ37.36 جنيه.

أماكن بيع السلع المخفضة

وأوضح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن»، أنّ الدولة عملت على خفض الأسعار بـ مبادرة تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و25%، حيث يتم بيع هذه المنتجات في السلاسل التجارية التابعة للمبادرة ومنافذ التموين والشوادر الخاصة بـ«كلنا واحد».