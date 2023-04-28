كتل باردة وأمطار وتحذيرات من تخفيف الملابس.. «الأجواء الشتوية رجعت»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال الأيام المُقبلة ضمن توقعاتها حول حالة الطقس في مصر، وذلك نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتحرك كتل باردة نحو مصر، فضلًا عن نشاط حركة الرياح وسقوط الأمطار على العديد من المناطق في مختلف المحافظات، بسبب تغير الكتلة الهوائية لتكون شمالية غربية مما يتسبب في انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح الذي يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام القادمة في مصر، فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، وأماكن سقوط الأمطار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم الجمعة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات فإنّه من المتوقع أنّ يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، وتحديدًا شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيًا في جميع المحافظات والذي يأتي كالتالي:

- يسود طقس مائل للبرودة صباحًا على جميع أنحاء البلاد.

- يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى - ومحافظات الوجه البحري.

- يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية.

- يسود طقس حار على جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

- يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

- يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار على عدة مناطق غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق بالمحافظات والتي تأتي كالتالي:

وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على محافظات جنوب الوجه البحري.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق شمال الوجه البحري.

وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

عواصف رملية ونشاط للرياح

تنشط حركة الرياح أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات جنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة "عواصف رملية" أحيانًا على بعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، لذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة بنزلات البرد حيث يأتي كالتالي:

السبت 29 أبريل: أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 30 أبريل 2023: أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 1 مايو 2023: شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري والساحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 2 مايو والأربعاء 3 مايو: شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.