اشتباه في تحليل السموم.. أسباب وفاة ماثيو بيري مازالت مجهولة

كشف موقع اي نيوز الأمريكي، أن أسباب وفاة الفنان العالمي ماثيو بيري مازالت مجهولة رغم التشريح الأولي للجثة، الذي تم منذ أيام قليلة قبل دفن الجثمان.

ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز

كانت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، قد أصدرت شهادة وفاة ممثل فريندز بدون أن توضح السبب، بعد أسبوع تقريبًا من دفنه خلال جنازة حضرها أصدقاؤه ممثلوا مسلسل «Friends».

وأوضح موقع اي نيوز، أن سبب وفاته لا يزال مؤجلا، بعد أن أبلغت السلطات شبكة إن بي سي نيوز أن هناك اشتباه فى اختبار السموم.

يذكر أنه تم دفن «بيري» في حديقة فورست لون التذكارية بلوس أنجلوس، بالقرب من استوديوهات وارنر براذرز، حيث قام بتصوير مسلسل «friends» الشهير على شبكة إن بي سي خلال الفترة بين 1994 و 2004.

ماثيو بيري توفى في 28 أكتوبر الماضي

جدير بالذكر أن ماثيو بيرى كان قد رحل عن دنيانا في 28 أكتوبر الماضي حين وجد متوفى في حمام منزله.