تعرف على سبب تأخير جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز

يطرح الجمهور تساؤلات عن موعد إقامة جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، وذلك بعد وفاته يوم السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 54 عاما، بعد ما تعرضه للغرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله في لوس أنجلوس.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إقامة جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، بالرغم من أن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس قام بتسليم جثة «بيري» إلى عائلته لإجراء الترتيبات الخاصة بالجنازة، أمس، وذلك وفقا لما تم إعلانه في البيان الصادر عنهم: «الجثة جاهزة لتسليمها إلى عائلته لدفنها، بينما يستمر التحقيق في ملابسات وفاته مع سلطات إنفاذ القانون»، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

العائلة تعمل على إنهاء التفاصيل الخاصة جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز

وتعمل العائلة على إنهاء التفاصيل الخاصة جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز، حيث تم اكتشاف العديد من التفاصيل الجديدة حول وفاة الممثل، منها إن الجثة لم تكن في حوض الاستحمام الساخن لفترة طويلة قبل العثور عليه ميتًا، كما أن الجثة لم تكن مغمورة كلها بالمياه عندما وصل المسعفون إلى المنزل في البداية، مما يثير تساؤلات حول مصيره إذا كان هناك شخص آخر برفقته في المنزل، أو إذا وصل مساعده إلى منزله المنزل في وقت أبكر.

قبل جنازة ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز: كان يرغب في أن يكون أسرة

كان ماثيو بيري يتطلع لبدء فصل جديد في حياته قبل عام واحد من وفاته المفاجئة، حيث تحدث في مذكراته التي نشرها العام الماضي بعنوان «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» حول نظرته المتغيرة للحب ورغبته في أن يكون أسرة ويصبح أبًا.