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مراسم جنازة ماثيو بيري بحضور أبطال مسلسل «friends» (صور)

كتب:

هبة أمين
02:27 م | السبت 04 نوفمبر 2023
ماثيو بيري

ماثيو بيري

شهدت جنازة نجم هوليوود ماثيو بيري، والتي تمت بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والصحافة، وذلك في مراسم خاصة بعيدة عن الأضواء خلال الساعات الماضية، حضور زملاءه شركاءه في مسلسل friends، والذي يعد من أشهر المسلسلات التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم على مدار عدة مواسم، ولاقى نجاحًا جماهيريًا منقطع النظير.

ووسط حضور أصدقائه وعائلته، تمت مراسم جنازة ماثيو بيري، ودفنه في مقبرة «ذا فورست لون» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تقع على بعد أقل من ميل من ستديوهات «warner bros»، والتي شهدت كذلك تصوير المسلسل الأشهر friends، وذلك حسب وسائل إعلام أجنبية.

أبطال friends في جنازة ماثيو بيري

وحرص أبطال مسلسل friends، على وداع صديقهم ماثيو بيري، صاحب أشهر الشخصيات التليفزيونية «تشاندلر بينج»، وكان من بين حضور الجنازة جنيفر أنيستون، ديفيد شومر، مات لوبلان، كورتني كوكس، ليزا كودورو.

وفاة ماثيو بيري في «جاكوزي» منزله

وتوفى ماثيو بيري، يوم 28 أكتوبر من الشهر الماضي عن عمر ناهز الـ 54 عامًا، عندما عُثر عليه ميتًا داخل «جاكوزي» حوض استحمام بمنزله، وتسببت وفاته في صدمة كبيرة لنجوم هوليود، وعشاق مسلسل friends بكل أنحاء العالم.

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بقلم هبة أمين