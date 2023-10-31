نجوم «Friends» يعلنون الحداد على ماثيو بيري: «فقدانه دمرنا»

يعيش أبطال مسلسل «Friends» حالة حداد قوية بعد الوفاة المفاجأة لصديقهم ماثيو بيري، والذي رحل يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد ما غرق في حوض الاستحمام الساخن في منزله.

بعد يومين من وفاة ماثيو بيري المفاجئة، تحدث زملاؤه في المسلسل التلفزيوني الناجح، جينيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وديفيد شويمر، في بيان مشترك، جاء فيه: «لقد دمرنا جميعًا تمامًا فقدان ماثيو، لقد كان أكثر من مجرد زميل في فريق التمثيل. نحن عائلة»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأضاف البيان: «هناك الكثير لنقوله، ولكن الآن سنتوقف لحظة للحزن ومعالجة هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها، وفي الوقت المناسب سنقول المزيد، عندما نكون قادرين على ذلك»، واختتموا البيان بـ«في الوقت الحالي، أفكارنا وحبنا مع عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبه في جميع أنحاء العالم».

صناع «Friends» ينعون ماثيو بيري: كان صاحب موهبة رائعة

لمدة 10 سنوات، لعب ماثيو بيري دور «تشاندلر بينج»، في مسلسل «Friends»، في أداء كوميدي مثالي أدى إلى ترشيحه لجائزة إيمي عام 2002، وانضم المنتج التنفيذي كيفن برايت إلى مؤلفي السلسلة مارتا كوفمان وديفيد كرين في إصدار بيان مشترك يوم الأحد.

وكتبوا: «نشعر بالصدمة والحزن العميق لوفاة صديقنا الحبيب ماثيو، لا يزال الأمر يبدو مستحيلاً. كل ما يمكننا قوله هو أننا نشعر بالسعادة لوجوده كجزء من حياتنا. لقد كان يمتلك موهبة رائعة».