مدحت تيخا يشارك طارق العلي في مسرحية «ممية ولدي» بقطر

تعاقد الفنان المصري مدحت تيخا، على عرض أحدث أعماله المسرحية بعنوان «ممية ولدي» أو باللهجة المصرية «ببرونة ابني» وذلك على مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف، يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدولة قطر الشقيقة.

مدحت تيخا يشارك في العرض بدولة قطر

ويشارك ببطولة عرض «ممية ولدي» مجموعة من الممثلين العرب: الإماراتي جمعة علي، البحريني حسن محمد، محمد عاشور، شهد سلمان، فيصل السعد، أمير مطر، محمد الوزير، والمسرحية من تأليف عيسى أحمد، ومن إخراج ناصر البلوشي.

المسرحية من إخراج ناصر البلوشي

وكشف «تيخا» في بيان، عن قصة عرض «ممية ولدي» حيث تدور حول قيام شخصية «أبو مرجان» برحلة سفر هو وصديقه «أبو صقر» لمساندة ابنه «مرجان» الذي يدرس في الخارج ويعيش مع صديقه «بدر»، وحين يلتقي أبو مرجان وأبو صقر بوالدة بدر الأرملة الثرية يبدأ كل منهما بالتودد لها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي شيق مليء بالمفاجآت عن حياة الشباب المغتربين خارج الوطن.