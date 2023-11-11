4 مليارات جنيه حجم استثمارات جامعة طنطا على مدار 9 سنوات

أكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أنه خلال 9 سنوات تجاوزت تكاليف حجم الإنشاءات فقط في جامعة طنطا 4 مليارات جنيه، من بينهم 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2020 إلى اليوم، كما عرض إنجازات الجامعة في جميع قطاعاتها الرئيسية، التي شملت قطاع التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشفيات الجامعية، وإنجازات الجامعة في الحوكمة المالية والإدارية والمعرفية وجودة الحياة والمكانة الريادية.

مؤتمر التحالف الوطني

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات مؤتمر حكاية وطن الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتور هشام توفيق عضو أمانة التحالف الوطني والدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس و ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، العاملين بالمديريات والوزرات بمحافظة الغربية وطلاب الجامعة.

خطة جامعة طنطا

وأوضح أن خطة الجامعة الاستراتيجية المرتبطة بخطة الدولة ورؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة، كإشارة لبدء الوعي الحقيقي لتكملة المشوار وبناء الدولة، من خلال 10 محاور أساسية للخطة الاستراتيجية للجامعة، شملت التخطيط الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية، منظومات التحول الرقمي والشمول المالي، تطوير منظومات التعليم والأنشطة الطلابية وبناء الوعي القومي، والاتصال السياسي والإعلامي، ودعم المشروعات الطبية والقومية ودعم المبادرات الرئاسية والوطنية في خدمة المجتمع وتخطيط وتطوير منظومة الخدمات الطبية والمكانة الريادية ودعم ثقافة التميز والتنافسية وتوجيه البحث العلمي لخدمة أغراض التنمية، ودعم ريادة الأعمال والجوانب المعرفية والمهارية والتواصل مع أصحاب الأعمال.