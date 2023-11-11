محمود مسلم: مصر منفتحة على كل الدول من أجل حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مصر منفتحة على الدول كلها حتى ولو تباينت معها على بعض الأمور من أجل حل القضية الفلسطينية، وأنّ مصر مدركة أننا في لحظة تعلو فيها القضية الفلسطينية عن أي شيء.

الرئيس السيسي عقد لقاءات مع بعض المؤثرين في القضية الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لقاءات مع بعض المؤثرين في القضية الفلسطينية، ولا سيما إيران وتركيا وولي العهد السعودي والملك الأردني والرئيس السوري ورئيس مجلس السيادي السوداني.

مصر تقود عملية حل أزمة فلسطين

وأشار إلى أنّ هذه اللقاءات تدل على أنّ مصر منفتحة وتقود عملية حل أزمة فلسطين منذ اليوم الأول، والرئيس السيسي ووزير الخارجية وأجهزته، عقدوا لقاءات مباشرة أو مكالمات هاتفية منذ 7 أكتوبر الماضي، وتواصلوا مع كل العالم المهتم بالقضية الفلسطينية.