وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين: نتنياهو سيفشل في تحرير المحتجزين وسيرضخ للصفقة

قال قدورة فارس وزير شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، إنه كان هناك صفقة لتبادل المتحجزين بين قوى الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في محاولة لوقف إطلاق النار، وهذا الموضوع كان مطروحًا من اليوم العاشر للحرب، ولكن نتنياهو هو الذي عطل الاتفاق لأنه يعرف أن أي عملية تبادل خطوة للوراء، حيث أطلق وعودًا بأنه سيحرر الأسرى عنوة، ولكنه سيفشل.

صفقة التبادل تحتاج إلى تهيئة مناخ مناسب

وأضاف خلال مداخلة عبر الزووم مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن تنفيذ صفقة تبادل تحتاج إلى تهيئة مناخ مناسب، ووقف إطلاق النار، ولكن الأحداث ستجبر نتنياهو على الرضوخ وتنفيذ هذه الصفقة.

وحول مدى إمكانية وصول القوات الإسرائيلية للأسرى، قال: «سيفشلون وسيعقدون الصفقة، والتاريخ أثبت ذلك، سواء في صفقة شاليط أو غيره».

وتحدث عن الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، قائلًا إن هذه مسألة محسومة منذ فترة، وحتى قبل عمليات القصف في غزة، فنحن نؤمن وما زلنا أن وحدتنا هي قوتنا وانتصارنا، ولكن هناك قوى دولية وإقليمية ودولية سعت لمواجهة أي فرصة لمصالحة داخلية.

أجندات خارجية لتكريس الانقسام

وأوضح أنه كان هناك جهات دولية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط لها أجندات سعت جاهدة لتعزيز وتكريس الانقسام، وتقويض أي فرصة لتحقيق مصالحة تقوم على شراكة بين السلطة وحماس والمقاومة .

وواصل: «القوى الدولية أثقلت علينا بشروط كثيرة حالت بيننا وبين المصالحة.. ولا نعلق أزمتنا على شماعة الغير، فنحن كفلسطينيين من أوقعنا أنفسنا في هذا الفخ.. وضيق الأفق والحسابات التنظيمية الضيقة أثرت إلى حد بعيد».