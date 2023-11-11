«غزة مش حتروح».. هتافات لدعم القضية الفلسطينية خلال مباراة الأهلي والجونة (صور)

شهدت أجواء مباراة الأهلي والجونة هتاف جمهور الأهلي في المدرجات لغزة تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وانطلقت مباراة الأهلي والجونة المقامة على استاد خيري بشارة بالجونة في الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم دوري نايل.

والتهب حماس الجمهور في المدرجات مرددين هتافات «بالدم بالروح غزة مش حتروح»، وحرص عدد من الجمهور على حمل أعلام فلسطين وسط أجواء حماسية.

مباراة الأهلي والجونة

وشهد استاد الجونة توافد آلاف الجماهير وسط تشديدات أمنية وتفتيشات على أعلى مستوى ولم يسمح بالتواجد حول محيط الاستاد سوي حاملي تذاكر مباراة الأهلي والجونة.

وحرصت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر على فرض سياج أمني حول محيط استاد ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتفتيشات مشددة على بوابات الدخول.