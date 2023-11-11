أمين «تشريعية» النواب: مصر طرقت كل الأبواب لإحلال السلام بالمنطقة

قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية لم تترك بابا إلا وطرقته من أجل إحلال السلام في المنطقة والعالم، لأن العالم يتأثر ببعضه البعض، وانفلات الموقف في منطقة الشرق الأوسط يؤدي إلى أمور غير محمودة العواقب، لذا تأتي مباحثات الرئيس مع القادة العرب اليوم خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية بالرياض.

مصر تطرق كل الأبواب لإحلال السلام بالمنطقة

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الدور المصري في ليبيا والسودان وسوريا واليمن والعراق وغيرها من الدول الشقيقة التي عانت ويلات الصراعات والأزمات، كانت مصر تبحث على الدوام عن تماسك الدولة الوطنية والجيوش الوطنية للدول العربية ورفض تواجد أي ميليشيات مسلحة لأنه يؤدي إلى دمار الدول، مشيرا إلى أن العالم يعلم قدرة التأثير المصري في المنطقة لذا يسعى قادة العالم على الاتصال الدوري بالرئيس السيسي من أجل التنسيق لتحقيق التهدئة وبخاصة بعد الموقف التاريخي للدولة المصرية على وقع تلك الأزمة.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الدولة المصرية تتسم بسياسة خارجية متزنة ومتوازنة وترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الأشقاء والأصدقاء لتعزيز العلاقات ودفعها قدما، مشيرا إلى أن لقاءات الرئيس السيسي مع عدد من القادة على هامش القمة كان بهدف إرسال رسالة للجميع بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وأنها تسعى لوقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، لذا فإن تلك اللقاءات تأكيد على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.